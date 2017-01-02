Ndiaye’yi verin
Bordo-mavililer, 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için teklif sundu. Başkent ekibi ile takas dahil her pazarlığı yapan yönetim, bu transfer için bütün şartlarını zorlayacak.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her gün farklı bir isimle temasa geçen bordo-mavili yönetim, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye için resmi teklif yaptı. Önceki gün Ankara temsilcisinin kapısını çalan ve Ndiaye için çok cazip bir teklif sunan Trabzonspor kulübü, cevabı beklemeye başladı. Sezon başında da gündeme gelen ama alınamayan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlayacak olan bordo-mavili takım, Mehmet Ekici'nin ayrılma ihtimali karşısında bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı.
OFANSTA ELİMİZ ÇOK GÜÇLENİR
Bu sezon Osmanlıspor forması ile 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, "Ndiaye'yi alırsak hücum organizasyonlarında elimiz gerçekten güçlenir. Bize önemli katkılar sunacağını söyleyebilirim" dediği öğrenilirken, tahmini bonservis bedeli 3 milyon 500 bin euro olan oyuncu için Ankara temsilcisinin daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un bu durumun ortaya çıkması durumunda içerisinde takasıda barından yeni bir teklif daha hazırlayacağı öğrenildi.
330 BİN EURO ÖDENMİŞTİ
Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından 330 bin euro'ya transfer olan Ndiaye, sonrasında çıktığı 62 maçın 58'ine ilk 11'de başlarken, 17 gol atıp 7 asist yaptı.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
OFANSTA ELİMİZ ÇOK GÜÇLENİR
Bu sezon Osmanlıspor forması ile 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, "Ndiaye'yi alırsak hücum organizasyonlarında elimiz gerçekten güçlenir. Bize önemli katkılar sunacağını söyleyebilirim" dediği öğrenilirken, tahmini bonservis bedeli 3 milyon 500 bin euro olan oyuncu için Ankara temsilcisinin daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un bu durumun ortaya çıkması durumunda içerisinde takasıda barından yeni bir teklif daha hazırlayacağı öğrenildi.
330 BİN EURO ÖDENMİŞTİ
Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından 330 bin euro'ya transfer olan Ndiaye, sonrasında çıktığı 62 maçın 58'ine ilk 11'de başlarken, 17 gol atıp 7 asist yaptı.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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