 Kupamız gelecek – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kupamız gelecek

    Kupamız gelecek

    Yönetici Saral, “2017’de CAS ve FIFA davaları sonuçlanır. Fener alayı ile kupamız müzemizde yer alacaktır. Her kurum ile hesaplaşacağız” dedi.

    Yönetim kurulu üyesi , twitterdan yaptığı paylaşımlarla, 2017 yılına yönelik temennilerini dile getirdi. 2017'de CAS ve FIFA ile ilgili davalarının sonuçlanacağını belirten Saral, "Fener alayı ile kupamız müzemizde yer alacak. Yılmadan, pes etmeden Trabzonspor'un hakkına göz diken herkesten ve her kurumdan hukuk ve adalet önünde hesaplaşacağız ki bir daha cesaretleri olmasın. 2017 yılının, 50'nci yılda yola çıktığımız başkan ve yönetim kurulumuzun Trabzonspor'u şahlandırdığı yıl olması dileklerimle" dedi. Saral, İstanbul'daki kalleş terör saldırısı için de şunları söyledi: "Geleceğimiz için tek yürek olarak iç ve dış teröre, fetö'ye karşı dik ve dirençli duralım. Devletimize, askerimize, polisimize sahip çıkalım. Hainler bizi yenemeyecek."
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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