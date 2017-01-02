İbanez’in forma hasreti
Sezon başında büyük umutlarla alınan sol bek İbanez formaya hasret kaldı. En son 27 Kasım'da ligin 12'nci haftasında G.Birliği sınavında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki 4 lig ve 3 kupa maçında görev alamadı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
İbanez’in forma hasreti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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