 İbanez’in forma hasreti – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    İbanez’in forma hasreti

    İbanez’in forma hasreti
    Sezon başında büyük umutlarla alınan sol bek İbanez formaya hasret kaldı. En son 27 Kasım'da ligin 12'nci haftasında G.Birliği sınavında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki 4 lig ve 3 kupa maçında görev alamadı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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