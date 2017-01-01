 Ntep’in fiyatı çok geldi! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ntep’in fiyatı çok geldi!

    Ntep’in fiyatı çok geldi!
    Bordo-mavili yönetim, Rennes forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i gündemine aldı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ntep'in bonservis bedelini soran Trabzonspor, 6 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attı. Ntep'i Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takım da istiyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ntep’in fiyatı çok geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.