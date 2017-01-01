Ntep’in fiyatı çok geldi!

Bordo-mavili yönetim, Rennes forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i gündemine aldı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ntep'in bonservis bedelini soran Trabzonspor, 6 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attı. Ntep'i Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takım da istiyor.