 Musa Çağıran ısrarı – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ısrarı

    Musa Çağıran ısrarı

    , ’un 24 yaşındaki orta sahasını istiyor. Bu transfer için bizzat Başkan Usta devreye girdi.

    Ligin ikinci yarısında Fırtına gibi esmek isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor'un orta sahasında forma giyen Musa Çağıran'ı renklerine katmak istiyor. Musa, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri. Ersun Yanal'ın, Atiker Konyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Ömer Ali dışında yurt içinden kadrosunda görmek istediği ikinci isim olan Musa'nın transferi için harekete geçildi.

    PARA+TAKAS FORMÜLÜ
    24 yaşında ve 1.85 boyunda olan , Osmanlıspor ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başladı. Usta, bu transferi takas+para formül ile bitirmeye çalışıyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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