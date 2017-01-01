 En çok katkı Bero’dan – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    En çok katkı Bero’dan

    En çok katkı Bero’dan
    Sezon başında alınan 7 futbolcu arasında ilk yarı itibariyle skora en çok katkı sağlayan isim oldu. Bordo-mavililerde ligde ve kupada toplam 1158 dakika sahada kalan Bero 1 gol ve 2 asistlik performansla sezon başı transferleri arasında skora en çok katkı sağlayan oyuncuların başında yer aldı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:21
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