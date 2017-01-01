Borsa’nın şampiyonu
Borsa'da işlem gören kulüpler arasında 2016'yı yüzde 123.62 yükselişle tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine büyük fark attı. Beşiktaş yüzde 85.19, G.Saray yüzde 82.80 ve F.Bahçe yüzde 4.84 değer kazandı. Analistler QNB anlaşması ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin bu farka neden olduğunu belirtiyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Borsa’nın şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.