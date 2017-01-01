 Bir yere gitmem – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Bir yere gitmem

    Bir yere gitmem

    'un Nijeryalı futbolcusu , sosyal medya hesabı İnstagram'dan taraftarlara seslendi, ligin ikinci yarısında her şeyin daha iyi olacağına inandığını söyledi.

    24 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda umudunu kaybetmediklerini belirterek, "Öncelikle hepinizden özür dilemeliyiz. Sadece ilk yarıyı tamamladık ve umudumuzu kaybetmedik. İkinci yarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Sonuçta takım olarak kazanıyor ve kaybediyoruz. Oynadığımız her maçtan gerekli dersleri alıp düzeltmeleri yapıyoruz. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Başımızı dik tutmalıyız ki önümüzdeki yılda performansımıza zirve yaptıralım" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:19
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