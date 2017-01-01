Bir yere gitmem
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı İnstagram'dan taraftarlara seslendi, ligin ikinci yarısında her şeyin daha iyi olacağına inandığını söyledi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda umudunu kaybetmediklerini belirterek, "Öncelikle hepinizden özür dilemeliyiz. Sadece ilk yarıyı tamamladık ve umudumuzu kaybetmedik. İkinci yarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Sonuçta takım olarak kazanıyor ve kaybediyoruz. Oynadığımız her maçtan gerekli dersleri alıp düzeltmeleri yapıyoruz. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Başımızı dik tutmalıyız ki önümüzdeki yılda performansımıza zirve yaptıralım" ifadelerini kullandı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Bir yere gitmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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