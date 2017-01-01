Bir yere gitmem

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı İnstagram'dan taraftarlara seslendi, ligin ikinci yarısında her şeyin daha iyi olacağına inandığını söyledi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda umudunu kaybetmediklerini belirterek, "Öncelikle hepinizden özür dilemeliyiz. Sadece ilk yarıyı tamamladık ve umudumuzu kaybetmedik. İkinci yarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Sonuçta takım olarak kazanıyor ve kaybediyoruz. Oynadığımız her maçtan gerekli dersleri alıp düzeltmeleri yapıyoruz. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Başımızı dik tutmalıyız ki önümüzdeki yılda performansımıza zirve yaptıralım" ifadelerini kullandı.