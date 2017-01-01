Barış Başdaş listede
Güçlü bir savunma hattı kurmak isteyen Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın yanı sıra Karabükspor'un 26 yaşındaki stoperi Barış Başdaş ile de ilgileniyor. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesinde '500 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Barış'ın transferi için bu hafta harekete geçilecek.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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