 Barış Başdaş listede – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    listede

    Barış Başdaş listede
    Güçlü bir savunma hattı kurmak isteyen , Serdar Taşçı'nın yanı sıra Karabükspor'un 26 yaşındaki stoperi Barış Başdaş ile de ilgileniyor. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesinde '500 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Barış'ın transferi için bu hafta harekete geçilecek.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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