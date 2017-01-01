Bambaşka bir Trabzonspor
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci devresinde çok farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi. Çubukçu, "Sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Önlemlerimizi alıyoruz. Biz yönetim olarak gerekli takviyeleri yapacağız. Eksik bölgeleremizi güçlendireceğiz. Taraftarımız merak etmesin" ifadesini kullandı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:10
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