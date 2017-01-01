Aatif’i ikna edin bizde sorun yok
Trabzonspor'un F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile Mehmet Ekici'nin takası için yaptığı pazarlıklar devam ediyor.
Bordo-mavililer, F.Bahçe'den Mehmet Ekici'ye karşılık Aatif Chahechouhe'yu, G.Saray'dan Sinan Gümüş'ü, Beşiktaş'tan Kerim Frei'yi isteyip beklemeye çekildi. Fırtına'nın takasla Aatif'i istemesine de onay veren F.Bahçe'nin, "Aatif'i siz ikna edin bu transfer gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Ekici ile ilk teması kuran kulüp olan G.Saray'ın da yeni bir hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş hâlâ cevap vermedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Aatif’i ikna edin bizde sorun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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