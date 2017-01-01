4 isim ayrılabilir
4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer döneminde Trabzonspor, bazı isimlerle yollarını ayırabilir.
Akakpo ile Muhammet Demir'in yanı sıra sezon başı transferlerinden İbanez ve Sheidaev'in de kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi gündemde.
TECRÜBE PLANI
Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da kiralayacak. Gençlerin maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
TECRÜBE PLANI
Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da kiralayacak. Gençlerin maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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