2016 yılı nasıl geçti?
Trabzonspor 2016'da ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 4 berabelik ve 19 mağlubiyet alarak 1974'ten beri mücadele ettiği Süper Lig'de en fazla yenildiği dönemlerinden birini yaşadı. Karadeniz ekibi söz konusu yılda 30 gol atarken kalesinde ise 57 gol gördü. Fırtına, Türkiye Kupası'nda da 11 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.
CUMHURBAŞKANI AÇTI
Trabzonspor'un uzun süreden beri beklediği Akyazı Spor Kompleksi, Şenol Güneş Spor Kompleksi adıyla 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açıldı. 2017 yılından itibaren ikinci yarıdaki ligi maçlarını burada oynamayı planlayan bordo-mavililer yeni stadyumuyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
UEFA'YA PLAN SUNULDU
Yönetim Mart 2016 tarihlerinde İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileriyle finansal fair play kriterleri konusunda 6 kişilik ekiple toplantı gerçekleştirerek savunma yaptı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri 2 saat süren toplantıda son 3 yılın kötü mali performansına, gelecek 4 yılı kapsayan iş planı sundu.
GİDER 70'E İNDİRİLDİ
Bordo-mavili kulüp 2016 yılında 150 milyon TL'yi bulan futbolcu giderini 70 milyon seviyelerine indirdi. Zor bir transfer sürecinin sonunda kadrosunda büyük bir oranda tasfiye eden Karadeniz ekibi kiralık veya bonservisiyle birlikte 35 oyuncu başka takımlara gönderdi.
TARİHİ SKORLAR
Trabzonspor 8 Mayıs 2016'da sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederken, 13 Mayıs 2016'da deplasmanda oynadığı Antalyaspor'a 7-0 mağlup olurken tarihinin de en farklı yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi sonraki hafta da ise evinde oynadığı maçta ise Kasımpaşa'ya 6-0 yenilerek evinde oynadığı maçlardaki en farklı yenilgisini yaşayarak tarihe geçti.
QNB SPONSOR OLDU
Trabzonspor ile QNB arasında yapılan anlaşma gereği Trabzonspor'un ana sponsoru oldu. Anlaşma gereği yıllık 2 milyon 500 bin dolar karşılığında bordo-mavili kulüp 30 Haziran 2019 tarihine kadar QNB ile anlaşma yaptı. 61CELL markası hayata geçirilerek bordo-mavili kulübe önemli bir gelir kaynadığı sağlandı.
4 TEKNİK ADAM ÇALIŞTI
Bordo-mavililerde 2016'da 4 teknik adam takımın başında sahaya çıktı. 17 Ocak 2016'da Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayıran Trabzonspor yönetimi, sırasıyla Hami Mandıralı, Taner Yılmaz ve mevcut hoca Ersun Yanal ile çalıştı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 2
Yorum
işsiz adam sneijder_w işsizlik çok zor be yaw demek ki.ruh sağlığın da düzelir hem , bir iş bulursan yani.
- Bir yılda 3 teknik direktör
Toplam 1
Yorum
Gs Modası geçmiş günümüz futbolunuu oynatamayan hocaları takımın başına getirirsen daha çok teknik direktör degistirirsin dursun başkan. Ayrıca adam akıllı topçu transfer edin şu takıma
- 4 isim ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Hkn61 Kim ne derse desin M.demir en iyi forvetimiz takımdan gidecek en son forvet oyuncusu.
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