Yüzde yüzümü gösteremedim

Fırtına'nın sezon başında büyük uğraşlar vererek transfer ettiği Castillo, kendisinden beklentileri karşılayamadığını söyledi. 24 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, "Herkesin benden beklentisi var. Şu ana kadar yüzde yüzümü gösterdiğime inanmıyorum. Alışmaya çalışıyorum. Ligin ikinci yarısı ile birlikte eminim ki her şey çok daha iyi olacak" dedi.