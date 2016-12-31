Yüzde yüzümü gösteremedim
Fırtına'nın sezon başında büyük uğraşlar vererek transfer ettiği Castillo, kendisinden beklentileri karşılayamadığını söyledi. 24 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, "Herkesin benden beklentisi var. Şu ana kadar yüzde yüzümü gösterdiğime inanmıyorum. Alışmaya çalışıyorum. Ligin ikinci yarısı ile birlikte eminim ki her şey çok daha iyi olacak" dedi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
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1903 OTUR VE ITAAT ET.
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 14
Yorum
uchache Öff ne ağladı be bunlarda haa. Ağlamadıkları bir şey kalmadı sanırım bu sezon.
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 14
Yorum
dost Beşiktaş iki yıldır hakemler ve tff tarafından koruma altında.Herhalde üçüncü yıldızı takacak.
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