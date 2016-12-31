 Yanal’dan ültimatom – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yanal’dan ültimatom

    Yanal’dan ültimatom

    “Ligin ikinci yarısında her şeyini vermeyecek olan izinden geri gelmesin”

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü 'ın Kızılcabölükspor maçı sonrası soyunma odasında futbolcularını sert bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın "Ligin ikinci yarısında bu takıma her şeyini vermeyecek olan izinden geri gelmesin. Bu takımı bulunduğu konumdan çıkartmak artık boynumuzun borcudur. Bugüne kadar özveri gösteren kim varsa başımızın tacıdır ancak bundan sonra her şey çok farklı olacak. Kim gerçekten elini taşın altına koyuyorsa o bizimle devam edecek. Gerisi ile gereken neyse yapılacak. Bu kulüp bu durumu hak etmiyor" dediği belirtildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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