Sezon başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim oyuncunun gitmesine izin verecek. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var. Sheidaev'in pişmesi için gönderilmesine Ersun Yanal da sıcak bakıyor.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
Ramil Sheidaev Samsunspor’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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