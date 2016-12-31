Puan ortalaması 1.13

Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.13 puan ortalaması tutturdu. Bu aynı zamanda deneyimli hocanın Trabzon’daki en kötü dönemi.

Karadeniz ekibinin yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla sezon başında takımı emanet ettiği teknik direktör Ersun Yanal, 16 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Söz konusu 16 maç sonunda 1.13 puan ortalamasında kalan Trabzonspor, Yanal'ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergileyerek hayal kırıklığı yaşattı. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 2007-08 sezonunda 1.50, 2008-09 sezonunda 1.83, 2014-15 sezonunda 1.80 puan ortalaması elde etmişti.



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Ancak bordo-mavili yönetim devre arasında yapılacak takviyelerle bu tablonun ikinci yarıda hızla değişeceğine ve takımın süratle yükselişe geçeceğine inanıyor.