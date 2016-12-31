 Oynamak istiyorum – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Oynamak istiyorum

    Oynamak istiyorum
    Fırtına'nın 19 yaşındaki futbolcusu , ligin ikinci yarısında daha çok oynamak istediğini söyledi. Yusuf, futbolda en güzel şeyin kendisi açısından gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyleyerek, "İnşallah daha fazla forma şansı bulup, daha çok şey yapmak istiyoruz. Hocamız bizim için en doğru zamanı biliyor. Hocamıza çok güveniyorum ve sabrediyorum. Zaman geçtikçe çok güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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