Gümüşhane ile hayati maç
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 5 puanı olan Trabzonspor, işini zora soktu. Grupta Atiker Konyaspor 8 puanla lider, ikinci sırada 7 puanla Gümüşhanespor yer alıyor. Bordo-mavililerin özellikle 17 Ocak tarihinde Gümüşhanespor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka hayati önemde. Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanamazsa gruptan çıkamayabilir.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
Şaban Velioğlu Yusuf kardeşim,merak etme sen olmazsan onlar ekiciyi satmazlar.istemiyenin takımdan ayrılması normaldir.
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 7
Yorum
/* MEHMET EKİCİNİN YANINA 10 NUMARA ALINIRSA TOPALLA SOUZA NE OLACAK.
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 16
Yorum
cokzor oscar, juan mata, fabreagas derken Karavaev geldi :D
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