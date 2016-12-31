 Furkan Taş Ofspor’da – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Furkan Taş Ofspor’da
    Fırtına'nın 4. kalecisi konumunda bulunan genç kaleci , bölge takımlarından 'a kiralandı. 2. Lig Beyaz grupta son sırada bulunan Ofspor'un ikinci yarıda güçlenmesi adına 'un gerekli katkıları yapmaya hazır olduğu ve bu nedenle 19 yaşındaki kalecinin yanıs ıra alt yapıdan bazı isimlerinde Ofspor'a kiralık olarak verilebileceği ifade edildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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