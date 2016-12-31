 Fernandao ayrılmak istemiyor – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ayrılmak istemiyor

    Fernandao ayrılmak istemiyor

    ’un ’den kadrosuna katmak istediği forvet oyuncusu ’nun takımdan ayrılmak istememesi görüşmeleri zora soktu.

    Forvete ligi tanıyan bir ismi takviye yapma konusunda ısrarcı olan , F.Bahçe'den Brezilyalı 'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Ancak oyuncunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istemediği ve bunu yöneticilerine de ilettiği öğrenildi. Bu konuda son bir görüşme daha yapacak olan yönetimin transferin gerçekleşmeme ihtimali karşısında diğer alternatiflere yöneleceği kaydedildi. Bordo-mavili yönetim takımda yaşanan gol sorununu çözmek için bu mevkiye kesin olarak takviye yapmaya kararlı. Yönetimin yurt içindeki tüm alternatiflerden olumsuz sonuç çıkması durumunda yurt dışından önemli kulüplerden kiralık olarak oyuncu alma formülünü devreye sokabileceği belirtildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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