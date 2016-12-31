Dimdik ayaktayız
Ali Rıza Egemen: Hocamız Ersun Yanal ile başarıya ulaşacağımızı biliyoruz.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
- Transfer savaşı
Toplam 18
Yorum
Ertan Görülüyor ki! Bir araya gelip istenilen hedeflerde birlik beraberlikler sağlanamıyor. Sonrasındada bu gibi konular konuşuluyor. YAZIK...
- Transfer savaşı
Toplam 18
Yorum
Ertan En büyük noksanlıkta zaten burada. Transferler yapılmadan yönetim ve teknik heyet bir araya gelir hedef belirlenir bilahare transfer yapılır
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 39
Yorum
ömer serdara 4.5 artı 3 oyuncu veren adamdan bunları istemek normal galatasaray ı ne hale getirdiler
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