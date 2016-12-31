Aatif mesaisi
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Aatif-Mehmet Ekici takası için görüşmeler devam ediyor. Aatif’ın önceki akşam oynanan kupa maçı kadrosuna girmemesi bu görüşmelerin daha ileri taşındığı iddialarını güçlendirdi.
EŞYALARI İSTANBUL'A GİTTİ
Bu arada Mehmet Ekici'nin aynı zamanda menajerliğini yapan babasının da oyuncunun Trabzon'daki eşyalarını topladığı ve İstanbul'a taşıdığı iddia edildi. Bu konuda yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aatif işinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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