2 oyuncu Antalya kampına katılacak
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte, bu sezon beklentilere karşılık veremeyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı Emmanuel Mas ve Pereira'yı 2 Ocak'da başlayacak Antalya kampına katmayı planlıyor.
Popov aşkı bitmedi
Trabzonspor Spartak Moskova'da forma giyen Ivelin Popov, transferinde sıkıntı yaşasa da bu oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi golcü transferinde alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ederken, bordo-mavili yönetim yoğunluğunu Popov'u transferini bitirmek için vermiş durumda. Yurtiçinden de birçok ismi gündemine alan bordo mavililerin özellikle de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akhisar Belediyespor'un 31 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Rodallega için de kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor.
Mehmet Ekici tartışması
Sezonda sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin durumunun ne olacağı ise merakla bekleniyor. İstanbul'un 3 büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu transfer etmek istemesi üzerine camianın önde gelen isimleri bu transfere karşı çıkarken, bu oyuncuyu transfer etmek isteyen 3 büyük kulüp bordo-mavili yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un sunduğu 1 Milyon 700 Ben Euro'luk teklife yanaşmayan gurbetçi oyuncu rakamın yukarı çekilmesini istiyor. Kendisine sunalan teklif yanaşmayan Mehmet Ekici'nin sezon sonu boşta kalacak olması nedeniyle, oyuncudan kar etmeyi planlayan Karadeniz ekibi, İstanbul'un 3 büyük kulübün sunduğu teklifleri değerlendiriyor.
Gönderilmeleri gündemde
Trabzonspor'da takıma katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürürken, gönderilecek isimlerle ilgili de Karadeniz ekibi yoğun bir dönem yaşıyor. Akakpo, Muhammet Demir, Ibanez ve Shaidaev takım bulmaları halinde gönderilmesi gündemde olan isimler olduğu belirtildi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:34
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
2 oyuncu Antalya kampına katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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