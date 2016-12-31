2 Ocak’ta Antalya’da
Bordo-mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya'da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan Karadeniz ekibi, 2 Ocak tarihinde Antalya'da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Hazırlık maçları da planlanıyor.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
Şaban Velioğlu Yusuf kardeşim,merak etme sen olmazsan onlar ekiciyi satmazlar.istemiyenin takımdan ayrılması normaldir.
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 7
Yorum
/* MEHMET EKİCİNİN YANINA 10 NUMARA ALINIRSA TOPALLA SOUZA NE OLACAK.
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 16
Yorum
cokzor oscar, juan mata, fabreagas derken Karavaev geldi :D
2 Ocak’ta Antalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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