2 Ocak’ta Antalya’da

Bordo-mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya'da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan Karadeniz ekibi, 2 Ocak tarihinde Antalya'da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Hazırlık maçları da planlanıyor.