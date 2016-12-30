Hoşgeldin Pereira
Fırtına, Portekizli sağ bek Joao Pereira’yı dün İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi 32 yaşındaki savunmacı bordo-mavililerin 2 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına katılacak
Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı oyuncuları tek tek Türkiye'ye getirmeye başladı. Bordo- mavililer transferini ilk olarak FOTOMAÇ gazetesinin duyurduğu Portekizli oyuncu Joao Pereira'yı dün Türkiye'ye getirdi. Geç saatlerde geldiği İstanbul'da bir gün kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki sağ bek ile anlaşmanın detayları konuşuldu. Pereira'nın Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih hakkı bulunuyor.
2.5 YILLIK İMZA ATACAK
Bordo-mavililerin, tecrübeli oyuncuya yıllık 1 milyon 400 bin euro vereceği, futbolcunun da bu miktarın bir kısmını kulübüyle ilişkisini kesmek için kullanacağı belirtildi. Bu arada Pereira ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarlı istediği oyuncunun defansif özelliklerinin yanı sıra hücuma da önemli katkılar yapabildiği belirtildi. Pereira'nın Tello ve Bosingwa'dan Trabzon hakkında bilgiler aldığı vurgulandı.
YiNE FOTOMAÇ YAZDI
Portekiz'de bu sezon 14 maçta forma giyen toplam 1200 dakika sahada kalan Pereira'nın bir süredir takip edildiği ve özellikle Ersun Yanal'ın oyun sisteminde hem defansif hem de hücum özelliklerinin yüksek oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi.
Yunus Emre SEL
2.5 YILLIK İMZA ATACAK
Bordo-mavililerin, tecrübeli oyuncuya yıllık 1 milyon 400 bin euro vereceği, futbolcunun da bu miktarın bir kısmını kulübüyle ilişkisini kesmek için kullanacağı belirtildi. Bu arada Pereira ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarlı istediği oyuncunun defansif özelliklerinin yanı sıra hücuma da önemli katkılar yapabildiği belirtildi. Pereira'nın Tello ve Bosingwa'dan Trabzon hakkında bilgiler aldığı vurgulandı.
YiNE FOTOMAÇ YAZDI
Portekiz'de bu sezon 14 maçta forma giyen toplam 1200 dakika sahada kalan Pereira'nın bir süredir takip edildiği ve özellikle Ersun Yanal'ın oyun sisteminde hem defansif hem de hücum özelliklerinin yüksek oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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