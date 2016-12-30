HES için 60 milyon dolar

Trabzonspor, HES projesi için hayati bir adım attı.

Bordo-mavili kulüp HES için % 5.40 faizle 60 milyon dolar kredi çekecek. Fırtına kredi için 2022 ile 2029 yılları arası her sene 32 milyon TL ödeyecek. Trabzonspor HES'ten 2020'de 10.6 milyon TL, 2021'de 17.3 milyon TL, 2022'de 18.9 milyon TL, 2023'te 20 milyon TL, 2024'te 22.4 milyon TL, 2025'te 24 milyon TL, 2026'da 25 milyon TL, 2027'de 26 milyon TL gelir planlıyor. Kulübün 2063'te 519 milyon TL elektrik satış geliri elde edeceği hesaplanıyor.