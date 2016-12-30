Fernandao Trabzon’a
Trabzonspor, F.Bahçe’de bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için düğmeye bastı. Fernandao ya kiralanacak ya da bonservisi ile alınacak
Trabzonspor yönetiminin, F.Bahçe cephesinden olumlu sinyaller aldıktan sonra Fernandao ile masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki forvet, F.Bahçe ile 67 maça çıktı ve 30 gol atıp 1 asist yaptı. Kanarya ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki forvet, Trabzon'da yeniden kendini bulabilir.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 14
Yorum
ahmet mehmet bu takımın beyni yuh size bir daha maça gidenin........
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 19
Yorum
Aslan KESINLIKLE ALMAYIN BIZ UZUN STOPER ISTIYORUZ SEMIH SERDAR KORAY HAKAN BALTA BUNDAN UZUN HER TAKIMDAN KAFA GOLÜ YIYORUZ ALMAYIN
- Riekerink gitsin!
Toplam 39
Yorum
Ankaralı Tarftar Ben 53 yaşımdayım ve fanatik bir Galatasaraylıyım Bu yaşıma kadar bu denli beceriksiz bir yönetim görmedim Amatör takıma bile hoca olmıyacak bir insanı Uefa Kupası almı ve Her yıl Şampiyonluğa oynayan bir takıma Teknik direktör yapıyonuz bu kadar beceriksiz bir yönetim birdah hiçbir külübe nasip olmaz.
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