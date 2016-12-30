En skoreri Yusuf Erdoğan

Ligde 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar'ın ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, Yusuf Erdoğan en skorer futbolcu olarak dikkati çekti. Dört kez gol sevinci yaşayan Yusuf'u, Mehmet Ekici 3, Onazi 2, Uğur Demirok, Bero ve N'Doye ise birer golle izledi. Yusuf konu ile ilgili, "İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceğiz" diye konuştu.



FORVETLER 1 GOL ATABİLDİ

Trabzonspor'da forvetler 16 haftada sadece bir gol atabildi. Senegalli Dame N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Güney Koreli Suk 10 maçta 499 dakika, Muhammet Demir 9 maçta 423 dakikada, Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.