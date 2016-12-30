En skoreri Yusuf Erdoğan
Ligde 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar'ın ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, Yusuf Erdoğan en skorer futbolcu olarak dikkati çekti. Dört kez gol sevinci yaşayan Yusuf'u, Mehmet Ekici 3, Onazi 2, Uğur Demirok, Bero ve N'Doye ise birer golle izledi. Yusuf konu ile ilgili, "İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceğiz" diye konuştu.
FORVETLER 1 GOL ATABİLDİ
Trabzonspor'da forvetler 16 haftada sadece bir gol atabildi. Senegalli Dame N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Güney Koreli Suk 10 maçta 499 dakika, Muhammet Demir 9 maçta 423 dakikada, Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.
FORVETLER 1 GOL ATABİLDİ
Trabzonspor'da forvetler 16 haftada sadece bir gol atabildi. Senegalli Dame N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Güney Koreli Suk 10 maçta 499 dakika, Muhammet Demir 9 maçta 423 dakikada, Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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