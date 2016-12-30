Ekici’de sıcak saatler
26 yaşındaki orta sahaya karşılık F.Bahçe’den Aatıf, G.Saray’dan Eren ve Beşiktaş’tan Kerim talep edilecek. Aatıf’ı Yanal çok istiyor
Trabzonspor ile anlaşma ihtimali her geçen gün azalan Mehmet Ekici, ailesine de Trabzon'dan ayrılacağını iletti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a karşı bir vefa duyduğu ve yönetimden kendisinin devre arasında gönderilip, para kazanılmasını istediği iddia edildi.
G.Saray'dan Sinan Gümüş veya Eren Derdiyok'tan biri, Beşiktaş'tan Kerim Frei ya da Ömer Şişmanoğlu, F.Bahçe'den de Aatıf'ın talep edilmesi yönünde karar verildi. Aatıf'ı Ersun Yanal'ın çok istediği biliniyor. Bu oyuncuların takasının gerçekleşmemesi durumunda ise en düşük bonservis bedeli olarak belirlenen 2 milyon euro'yu hangi kulüp verirse Mehmet o takıma satılacak.
G.Saray'dan Sinan Gümüş veya Eren Derdiyok'tan biri, Beşiktaş'tan Kerim Frei ya da Ömer Şişmanoğlu, F.Bahçe'den de Aatıf'ın talep edilmesi yönünde karar verildi. Aatıf'ı Ersun Yanal'ın çok istediği biliniyor. Bu oyuncuların takasının gerçekleşmemesi durumunda ise en düşük bonservis bedeli olarak belirlenen 2 milyon euro'yu hangi kulüp verirse Mehmet o takıma satılacak.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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