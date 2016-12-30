Ekici’de sıcak saatler

26 yaşındaki orta sahaya karşılık F.Bahçe’den Aatıf, G.Saray’dan Eren ve Beşiktaş’tan Kerim talep edilecek. Aatıf’ı Yanal çok istiyor

Trabzonspor ile anlaşma ihtimali her geçen gün azalan Mehmet Ekici, ailesine de Trabzon'dan ayrılacağını iletti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a karşı bir vefa duyduğu ve yönetimden kendisinin devre arasında gönderilip, para kazanılmasını istediği iddia edildi.



G.Saray'dan Sinan Gümüş veya Eren Derdiyok'tan biri, Beşiktaş'tan Kerim Frei ya da Ömer Şişmanoğlu, F.Bahçe'den de Aatıf'ın talep edilmesi yönünde karar verildi. Aatıf'ı Ersun Yanal'ın çok istediği biliniyor. Bu oyuncuların takasının gerçekleşmemesi durumunda ise en düşük bonservis bedeli olarak belirlenen 2 milyon euro'yu hangi kulüp verirse Mehmet o takıma satılacak.