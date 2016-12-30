Bakan Çelik’in oyu Salih’e
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Bakan Çelik, spor kategorisinde, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'un Türk Telekom Arena'daki maçında Trabzonspor'un eski oyuncusu Salih Dursun'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kararlarına tepki göstererek elindeki kartı alıp hakeme gösterdiği fotoğraf için oy kullandı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Bakan Çelik’in oyu Salih’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.