 Bakan Çelik’in oyu Salih’e – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Bakan Çelik’in oyu Salih’e

    Bakan Çelik’in oyu Salih’e
    Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Bakan Çelik, spor kategorisinde, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'un Türk Telekom Arena'daki maçında Trabzonspor'un eski oyuncusu 'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kararlarına tepki göstererek elindeki kartı alıp hakeme gösterdiği fotoğraf için oy kullandı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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