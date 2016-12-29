Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Asım Örem, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Spora ve özellikle futbola emek vermiş aktif sporcu geçmişimle, otuz yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinde tarafıma verilen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sportif İcra Kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışıyla gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır.



Başkan ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duymakla birlikte, yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağından dolayı Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim."