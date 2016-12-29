Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Asım Örem, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Spora ve özellikle futbola emek vermiş aktif sporcu geçmişimle, otuz yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinde tarafıma verilen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sportif İcra Kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışıyla gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır.
Başkan ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duymakla birlikte, yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağından dolayı Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim."
"Spora ve özellikle futbola emek vermiş aktif sporcu geçmişimle, otuz yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinde tarafıma verilen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sportif İcra Kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışıyla gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır.
Başkan ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duymakla birlikte, yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağından dolayı Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim."
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İstikrarın adı kaptan
Toplam 5
Yorum
kajganiç bu adam yeni sözleşme için reklam peşin de..
- Galatasaray çok kötü!
Toplam 17
Yorum
Yapmaa Rakip görmediğin takımlar 3 kulvarda ilerleyen takımlar Fb yada bjk avrupada devam etmeseydi liderin 5 puan arkasında 3. Olmazdı Tek kulvarda olup avrupada mücadele eden takımlarla puanım denk diye övünen takım dün TuzlaBuz oldu
- Salih işi daha olgunlaşmadı
Toplam 5
Yorum
/* bu adam olgunlaşmadan yaşlanacak
Trabzonspor'da sürpriz istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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