 Trabzonspor’a para cezası – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Trabzonspor’a para cezası

    Trabzonspor’a para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor’a Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeni ile para cezası verdi.

    TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları çerçevesinde Trabzonspor'a Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeni ile 15 bin TL para cezası verildi.

    TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Trabzonspor'un, 26.12.2016 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:11
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