 Taraftara teşekkür – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Taraftara teşekkür

    Taraftara teşekkür
    Trabzon Emniyeti, F.Bahçe derbisinde hiçbir olay çıkmaması nedeniyle taraftarlara teşekkür etti. Gönderilen mesajda, "Tribündeki centilmenliğiniz ve Türkiye'de tartışma yaratacak hiçbir olaya sebebiyet vermemenizden dolayı size teşekkür ediyoruz, bu duyarlı tavrınızın devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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