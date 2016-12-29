Olay tatlıya bağlandı

Trabzon, F.Bahçe maçı sonrası bordomavili bir futbolcunun taraftarla diyaloğa girdiğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı: "Tüm oyuncularımızın taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz. Bir taraftarımız takımımıza sözlü tepkide bulunmuştur. Taraftarımız bugün (dün) tesislere gelerek üzüntülerini bildirmiş, olay tatlıya bağlanmıştır."