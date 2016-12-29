N’Doye vasat altı
Sezon başında yıllık ücretinde indirime gitmesi sağlanarak takımda kalan forvet oyuncusu Dame N'Doye 14 maçta şans verilen isim oldu. Senegalli golcü, 1003 dakika sahada kaldı,1 gol, 1 asist ve 1 de sarı kartla sınıfta kalan futbolculardan biriydi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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