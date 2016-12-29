Hedef galibiyet
Trabzonspor, kupa maçında bugün Kızılcabölükspor’la karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Trabzonspor, 4'üncü maçında bugün 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 5-0 kazanan bordo-mavililer, bugün de galip gelerek gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Saat 18.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Bordo-mavililerde sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı Yusuf Erdoğan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçta, ligde fazla şans tanımadığı oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.
EKSİK GİTTİLER
Fırtına, Kızılcabölük maçı için dün 14.45'te özel uçakla Denizli'ye gitti. Kadroda Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, M. Yumlu, Uğur, Durica, M. Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Ömür, Y. Yazıcı, Mehmet, Castillo, Suk ve N'doye yer aldı. Kart cezalısı Y. Erdoğan ile Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Demir ve Ramil kadroda yok.
EKSİK GİTTİLER
Fırtına, Kızılcabölük maçı için dün 14.45'te özel uçakla Denizli'ye gitti. Kadroda Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, M. Yumlu, Uğur, Durica, M. Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Ömür, Y. Yazıcı, Mehmet, Castillo, Suk ve N'doye yer aldı. Kart cezalısı Y. Erdoğan ile Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Demir ve Ramil kadroda yok.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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