 Hedef galibiyet – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hedef galibiyet

    Hedef galibiyet

    , kupa maçında bugün ’la karşılaşacak.

    H Grubu'nda oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan , 4'üncü maçında bugün 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi 'la karşı karşıya gelecek. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 5-0 kazanan bordo-mavililer, bugün de galip gelerek gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Saat 18.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Bordo-mavililerde sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı Yusuf Erdoğan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçta, ligde fazla şans tanımadığı oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.



    EKSİK GİTTİLER
    Fırtına, Kızılcabölük maçı için dün 14.45'te özel uçakla Denizli'ye gitti. Kadroda Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, M. Yumlu, Uğur, Durica, M. Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Ömür, Y. Yazıcı, Mehmet, Castillo, Suk ve N'doye yer aldı. Kart cezalısı Y. Erdoğan ile Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Demir ve Ramil kadroda yok.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.