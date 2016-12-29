Geri sayım

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Sol bek Emmanuel Mas, stoper Serdar Taşçı ve sağ bek Joao Pereira imzayı atmaya hazır. Forvet için de en büyük adayın Oumar Niasse olduğu belirtildi.
Trabzonspor yönetimi, resmi transfer sezonu başlamamasına rağmen yaptığı çalışmalarda önemli aşamalar kaydetti. Arjantin'in San Lorenzo takımından sol bek Emmanuel Mas ile Spartak Moskova'da forma giyen stoper Serdar Taşçı ile yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiğini bordo-mavili yöneticiler doğruladı. Bu iki oyuncu dışında sağ bek için gündemde olan Joao Pereira'nın kendisi ve kulübüyle yapılan görüşmelerin de çok olumlu seyrettiği vurgulandı. Scout ekibi tarafından birçok kez izlenen 32 yaşındaki Pereira'nın defansif özelliklerinin yanı sıra hücuma da çok ciddi katkılar yaptığı tespit edilirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun transfer edilmesi için ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada bordo-mavililer forvet için Türkiye'de adaptasyon sorunu yaşamayacak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Bu kriterlere uyan Antalyaspor'dan Eto'o ile yapılan görüşmelerde ciddi sorunlar çıktığı, Akhisar'lı Rodallega'nın ise birçok talibi olduğu için görüşmelerin yavaş seyrettiği belirtildi.
SORUNLAR AŞILIR
Bordo-mavililerin kriterlerine en uygun ismin ise Everton'da forma giyen Oumar Niasse olduğu öğrenilirken, oyuncunun maliyetiyle ilgili sorunların aşılması noktasında temaslar devam ediyor. Niasse, daha önce yönetime gönderdiği haberde Türkiye'de yeniden futbol oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.
SORUNLAR AŞILIR
Bordo-mavililerin kriterlerine en uygun ismin ise Everton'da forma giyen Oumar Niasse olduğu öğrenilirken, oyuncunun maliyetiyle ilgili sorunların aşılması noktasında temaslar devam ediyor. Niasse, daha önce yönetime gönderdiği haberde Türkiye'de yeniden futbol oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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