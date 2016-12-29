 Ekici-Aatif takası gündemde – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Ekici-Aatif takası gündemde

    Ekici-Aatif takası gündemde

    Bordo-mavili yöneticiler, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 'nin sezon sonunda bedava gitmemesi için harekete geçti.

    Yönetim, Ekici'yi isteyen Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile temas kurdu. G.Saray'ın karşılığında Sinan Gümüş'ü, Beşiktaş'ın da Kerim Frei'yi takasla verebileceğini belirttiği öğrenildi. En ciddi görüşme ise F.Bahçe ile gerçekleşti. Aatif'i Mehmet'e karşılık isteyen yönetimin, bu konudaki temaslarını devam ettirdiği öğrenildi. F.Bahçeli yönetici Mahmut Uslu, "Evet Aatif'i Trabzon istiyor" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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