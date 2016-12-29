45 bin kişi geldi
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 18 Aralık'ta açılan Şenol Güneş Kompleksi'ne kaç kişinin geldiğini açıkladı. Yavuz, "Açılışta sahada 45 bin, dışarda ise 20-25 bin kişi vardı. O kadar insan gelmesine rağmen kimse sitem etmedi. Güzel olan, yeni olan bir şey kabul ediliyor" diye konuştu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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