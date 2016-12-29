 45 bin kişi geldi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    45 bin kişi geldi

    45 bin kişi geldi
    Trabzon Valisi , 18 Aralık'ta açılan 'ne kaç kişinin geldiğini açıkladı. Yavuz, "Açılışta sahada 45 bin, dışarda ise 20-25 bin kişi vardı. O kadar insan gelmesine rağmen kimse sitem etmedi. Güzel olan, yeni olan bir şey kabul ediliyor" diye konuştu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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