Üç takviye yapacağız
Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan sabır istedi, takviyelerle beklentilere karşılık vereceklerini söyledi.
Bordo-mavili hoca, devre arasında oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirtirken, "Ara transferde takviye yapmak zor. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Belki 1, belki 3 futbolcu transfer edeceğiz ama bu oyuncular takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı" ifadesini kullandı.
DOĞRU HAMLELER GEREK
YANAL şöyle devam etti: "Alacağımız isimler hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların katkısını artırabilmeli. Bazı futbolcularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız, bu gerçek. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz. 'Pardon' deme şansımız yok. Kesinlikle doğru hamleler yapmalıyız."
TARAFTARLARIN HAKLILIĞINI BİLİYORUZ
Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedakarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını kısa bir sürede alacağız."
DOĞRU HAMLELER GEREK
YANAL şöyle devam etti: "Alacağımız isimler hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların katkısını artırabilmeli. Bazı futbolcularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız, bu gerçek. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz. 'Pardon' deme şansımız yok. Kesinlikle doğru hamleler yapmalıyız."
TARAFTARLARIN HAKLILIĞINI BİLİYORUZ
Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedakarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını kısa bir sürede alacağız."
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
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ali kemal bu nasıl iş
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