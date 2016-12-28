 Kupa maçı için yolculuk bugün – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kupa maçı için yolculuk bugün

    Kupa maçı için yolculuk bugün

    Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan , bugün Denizli'ye gidecek.

    Bordo-mavililer, sabah saatlerinde gerçekleştireceği son çalışmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Denizli'ye hareket edecek. Bu maçın ardından 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor, 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacak.

    ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
    Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre 'un H Grubu'nda yarın Kızılcabölükspor ile oynayacağı müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi. Fırtına rakibini Trabzon'daki maçta 5-0 mağlup etmişti.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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