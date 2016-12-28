Kupa maçı için yolculuk bugün
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün Denizli'ye gidecek.
Bordo-mavililer, sabah saatlerinde gerçekleştireceği son çalışmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Denizli'ye hareket edecek. Bu maçın ardından 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor, 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacak.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un H Grubu'nda yarın Kızılcabölükspor ile oynayacağı müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi. Fırtına rakibini Trabzon'daki maçta 5-0 mağlup etmişti.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un H Grubu'nda yarın Kızılcabölükspor ile oynayacağı müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi. Fırtına rakibini Trabzon'daki maçta 5-0 mağlup etmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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