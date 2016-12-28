 İşte Trabzonspor'un maç kafilesi – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    İşte Trabzonspor'un maç kafilesi

    İşte Trabzonspor'un maç kafilesi

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile oynayacağı maç için Denizli’ye gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

    Denizli kafilesinde Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici, Castillo, Suk ve N'doye olmak üzere 18 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Muhammet ve Ramil Sheidaev Denizli'ye götürülmedi.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:14
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