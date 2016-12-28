''Hiç uyuyamadım''
Bordo-mavili takımın F.Bahçe ile oynadığı derbinin 27. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Yusuf Erdoğan, bütün gece uyumadığını söyledi. 24 yaşındaki orta saha, "Pozisyonda bir anlık refleks gösterdim ve top elime çarptı. Çok da iyi oynuyorduk ve ben atıldıktan sonra her şey alt üst oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum" diye konuştu.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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