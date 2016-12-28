 ''Hiç uyuyamadım'' – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Hiç uyuyamadım''

    ''Hiç uyuyamadım''
    Bordo-mavili takımın F.Bahçe ile oynadığı derbinin 27. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan , bütün gece uyumadığını söyledi. 24 yaşındaki orta saha, "Pozisyonda bir anlık refleks gösterdim ve top elime çarptı. Çok da iyi oynuyorduk ve ben atıldıktan sonra her şey alt üst oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum" diye konuştu.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:29
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