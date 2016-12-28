Gece boyu toplantı
Yönetim 3-0'lık F.Bahçe mağlubiyetinin ardından Avni Aker Stadyumu'nda Başkan Muharrem Usta yönetiminde olağanüstü toplantı yaptı.
Sabaha kadar süren toplantıda Usta, bugüne kadar aldıkları kararları ve hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunarak ikinci yarıda izleyecekleri yol haritası hakkında yöneticilerin fikirlerini aldı. Transfer edilmesi düşünülen oyuncuların durumları da masaya yatırıldı.
GiRiŞiMLER SÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle ilgili girişimlerini sürdüren yönetim, karşılaştıkları zorlukları da değerlendirdi. Trabzonspor; stoper, orta saha ve forvet hattına kamp dönemine kadar transfer yapmak ve ikinci yarıya hazır bir şekilde girmek istiyor.
GiRiŞiMLER SÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle ilgili girişimlerini sürdüren yönetim, karşılaştıkları zorlukları da değerlendirdi. Trabzonspor; stoper, orta saha ve forvet hattına kamp dönemine kadar transfer yapmak ve ikinci yarıya hazır bir şekilde girmek istiyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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