4 koldan transfer
Macar Csak Foce gazetesi, bordo-mavililerin Hoffenheim’ın 29 yaşındaki golcüsü Adam Szalai ile ilgilendiğini okuyucularına duyurdu. Ayrıca stoper Serdar Taşçı ve sol bek Emmanuel Mas için de son hamleler yapılıyor
Trabzonspor devre arasında takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer stoper Serdar Taşçı ve sol bek Emmanuel Mas transferinde önemli aşama kaydederken, her iki oyuncuyu da Türkiye'ye davet etti. Arjantinli futbolcunun ülkesinde eşyalarını topladığı ve kendisiyle yapılan görüşmelerde hiçbir sıkıntının bulunmadığı belirtilirken, kendisine yıllık 800 bin euro civarı bir rakam verileceği öğrenildi. Bordo- mavililer stoper takviyesi için görüştüğü Serdar Taşçı ile de prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'dan alacak olan Karadeniz ekibi, Serdar ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
2 MİLYON EURO
Bu arada Fırtına'da forvet için ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Macar Csak Foci gazetesi, Rodallega ve Oumar Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Hoffenheim'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Adam Szalai'yle ilgilendiğini duyurdu. Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan ve kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece bir gol atabildi. Ancak geçmiş sezonlarda çok başarılı performanslar ortaya koyan oyuncuyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Yunus Emre SEL
TAM BİR FORVET
Almanya Ligi'ni avucunun içi gibi bilen İddaa yazarımız Hüseyin Özkök, Trabzonspor'un gündeminde olan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai için başlıktaki yorumu yaptı. Özkök, "Zamanında yıldızı parlıyordu. Fiziki özellikleri, golü koklaması ve son vuruşları ile tam bir forvet. Ama nedense son zamanlarda fazla şans bulamıyor. Eğer sürekli oynarsa, Gomez'in Beşiktaş'ta yaptıklarının aynısını yapabilir" dedi.
53 GOL 23 ASiST
Kariyeri boyunca 249 maça çıkan Adam Szalai, 53 gol atıp 23 de asist yaptı. Macaristan Milli Takımı'nda da 40 maçta 13 kez rakip fileleri sarsan 1.93'lük forveti sezon başında Beşiktaş ve G.Saray da istemiş ama alamamıştı.
2 MİLYON EURO
Bu arada Fırtına'da forvet için ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Macar Csak Foci gazetesi, Rodallega ve Oumar Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Hoffenheim'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Adam Szalai'yle ilgilendiğini duyurdu. Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan ve kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece bir gol atabildi. Ancak geçmiş sezonlarda çok başarılı performanslar ortaya koyan oyuncuyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Yunus Emre SEL
TAM BİR FORVET
Almanya Ligi'ni avucunun içi gibi bilen İddaa yazarımız Hüseyin Özkök, Trabzonspor'un gündeminde olan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai için başlıktaki yorumu yaptı. Özkök, "Zamanında yıldızı parlıyordu. Fiziki özellikleri, golü koklaması ve son vuruşları ile tam bir forvet. Ama nedense son zamanlarda fazla şans bulamıyor. Eğer sürekli oynarsa, Gomez'in Beşiktaş'ta yaptıklarının aynısını yapabilir" dedi.
53 GOL 23 ASiST
Kariyeri boyunca 249 maça çıkan Adam Szalai, 53 gol atıp 23 de asist yaptı. Macaristan Milli Takımı'nda da 40 maçta 13 kez rakip fileleri sarsan 1.93'lük forveti sezon başında Beşiktaş ve G.Saray da istemiş ama alamamıştı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
4 koldan transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.