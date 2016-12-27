Onazi hüngür hüngür ağladı
F.Bahçe derbisinin ilk yarısında Lens'i durduramayan Onazi'nin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi.
Atak sonrası Fenerbahçe skoru 2-0 yaparken ilk yarıda topla buluşan Onazi taraftarlar tarafından yuhalandı. Soyunma odasına gittiği sırada da taraftarın tepkisine alan Onazi'nin büyük moral bozukluğu yaşadığı ve bu nedenle kenara alındığı belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
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ali kemal bu nasıl iş
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