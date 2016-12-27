Ne yaptın Yusuf!
Fırtına, F.Bahçe karşısında üstün oynarken, 27. dakikada hem Yusuf Erdoğan atıldı, hem de 1-0 geriye düştü. Bu andan sonra her şey ters gitti
Bordo-mavili takım, dün Avni Aker'de oynanan Fenerbahçe derbisine çok iyi başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Trabzonspor, birçok pozisyon yakaladı, bir topu da direkten döndü. Ama her şey 28. dakikada terse döndü. Sarı-lacivertli ekip ender geliştirdiği ataklarından birince korner kazandı. F.Bahçeli De Souza, ceza sahası içine kornerden gelen topa kafayı vurdu ve kaleye giden meşin yuvarlağı direk dibinde Yusuf Erdoğan elle kesti.
DİREKT KIRMIZI
Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. Atışı kullanan Fernandao, F.Bahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Trabzonspor'un hem konsantrasyonu bozuldu hem de morali bozuldu. Ardından da oyun üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti ve ev sahibi takım sahayı üzgün terk etti.
DİREKT KIRMIZI
Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. Atışı kullanan Fernandao, F.Bahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Trabzonspor'un hem konsantrasyonu bozuldu hem de morali bozuldu. Ardından da oyun üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti ve ev sahibi takım sahayı üzgün terk etti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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