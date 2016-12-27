Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek
Ersun Yanal, F.Bahçe karşısında ligde son oynanan Başakşehir maçı 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli hoca, cezalı Bero'nun yerine Castillo'yu oynattı, kart cezasını tamamlayan Zeki de Akakpo'nun yerine 11'de görev aldı. Savunmada kart cezası sona eren Durica, Yumlu görev yaptı. Kızılcabölük kupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan Yusuf Yazıcı yedek bekledi.
GEÇEN SEZONDAN 3 FUTBOLCU OYNADI
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo- mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve kaptan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de görev aldı. Diğer futbolcular yeni transferdi.
GEÇEN SEZONDAN 3 FUTBOLCU OYNADI
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo- mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve kaptan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de görev aldı. Diğer futbolcular yeni transferdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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