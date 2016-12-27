 Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek

    Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek

    Ersun Yanal, F.Bahçe karşısında ligde son oynanan Başakşehir maçı 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti.

    Deneyimli hoca, cezalı Bero'nun yerine Castillo'yu oynattı, kart cezasını tamamlayan Zeki de Akakpo'nun yerine 11'de görev aldı. Savunmada kart cezası sona eren Durica, Yumlu görev yaptı. Kızılcabölük kupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan Yusuf Yazıcı yedek bekledi.

    GEÇEN SEZONDAN 3 FUTBOLCU OYNADI
    Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo- mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve kaptan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de görev aldı. Diğer futbolcular yeni transferdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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