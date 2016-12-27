İkisi de F.Bahçe ile
Avni Aker’in açılış maçı Fener ile oynanmıştı, kapanış da Fener ile oldu
Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacak olan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig serüvenini F.Bahçe maçıyla noktaladı. Bordo-mavililer 1974-75 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig, şimdi ki adıyla ise Süper Lig'deki ilk maçında da yine Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yine F.Bahçe'yi ağırlamıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
İkisi de F.Bahçe ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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